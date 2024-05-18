نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية تعلن تدمير 14 قذيفة صاروخية أطلقتها قوات كييف نحو مقاطعة بيلغورود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن دفاعاتها الجوية دمرت 14 قذيفة لراجمات "فامبير" الصاروخية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 17 مايو نحو الساعة 20:05 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف داخل روسيا الاتحادية باستخدام راجمة صواريخ طراز "فامبير-آر-إم 70".

وأكد البيان أنه تم تدمير 14 صاروخًا فوق مقاطعة بيلغورود.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.