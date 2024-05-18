العالم اليوم - بالفيديو: إسرائيل تقتل قياديا في "كتيبة جنين" بالضفة الغربية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مايو 2024 02:22 صباحاً - أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد" في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، مقتل إسلام خمايسي، وهو أحد قادة كتيبة جنين، في قصف بطائرة إسرائيلية على مخيم جنين بالضفة الغربية.

ونشر سلاح الجو الإسرائيلي على حسابه في "إكس" فيديو قال إنه لتصفية خمايسي، مضيفا أن العملية تمت بتوجيه استخباراتي من جهاز "الشاباك".

وأضاف المنشور: "قامت طائرة ومروحية بمهاجمة مبنى كان يستخدم كمقر عمليات للبنية التحتية الإرهابية في جنين".

وتابع: "اختبأ في المبنى عدد من الإرهابيين الرئيسيين، ومن بينهم إرهابيون متورطون في تنفيذ عمليات إطلاق نار في قطاع جنين، كما أنهم كانوا يخططون أيضا لتنفيذ هجمات أخرى في المستقبل القريب".

وأشار إلى أن الضربة أدت لمقتل خمايسي الذي وصفه المنشور بأنه "مطلوب رئيسي في مخيم جنين ومسؤول عن سلسلة من الهجمات".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد قالت إن شخصا واحدا على الأقل قُتل وأُصيب ثمانية آخرون يوم الجمعة في غارة جوية إسرائيلية على مخيم جنين للاجئين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المصابين الثمانية "حالتهم مستقرة"، ويتلقون العلاج في مستشفيين.

ووفق البيان فإن هناك "خمس إصابات بشظايا حالتهم مستقرة وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، كما وصلت ثلاث إصابات بحالة مستقرة إلى مستشفى ابن سينا".