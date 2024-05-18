العالم اليوم - تقارير: برشلونة يتجه لإقالة تشافي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مايو 2024 04:21 صباحاً - أفادت تقارير رياضية بأن برشلونة يتجه لإقالة تشافي هرنانديز من تدريب النادي الكتالوني في نهاية الموسم.

وتراجع تشافي عن قراره بالرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم بأبريل الماضي، إلا أن تقارير إسبانية زعمت أنه سيرحل عن النادي بسبب خلاف مع الرئيس خوان لابورتا.

وحسبما ذكرت صحيفة "سبورت"، فإن لابورتا أبدى اعتراضه لتحسر تشافي على أن فريقه لن يتمكن من منافسة ريال مدريد الموسم المقبل، بسبب القيود المالية على برشلونة.

وبعد الفوز على ألميرا يوم الخميس، قال تشافي: "سنحاول التنافس مع ريال مدريد، لكن أعتقد أن المشجعين يجب أن يفهموا أن الوضع صعب للغاية. أولا وقبل كل شيء على المستوى المالي".

وأضاف: "لم يعد بإمكاننا أن نقول: نريد هذا اللاعب، وهذا اللاعب. ليس لدينا نفس الشروط مثل الأندية الأخرى ذات الوضع المالي الجيد".

وخسر برشلونة بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني في الموسم الحالي.

ولعب تشافي مع برشلونة لمدة 17 عاما، حيث شارك في 767 مباراة ونال 25 لقبا، بما في ذلك 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و8 ألقاب للدوري الإسباني.