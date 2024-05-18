البحرية البريطانية: جسم مجهول يصيب سفينة في البحر الأحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 08:33 صباحاً - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إن سفينة تعرضت لأضرار طفيفة في البحر الأحمر، بعد إصابتها بجسم مجهول.

وأضافت الهيئة في مذكرة أن "السفينة وطاقمها بخير، وتواصل طريقها إلى ميناء التوقف التالي"، مُوضحة أن الحادث وقع على بُعد 76 ميلًا بحريًا شمال غربي الحديدة باليمن، بحسب وكالة "رويترز".

وتشن حركة الحوثي اليمنية هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ أشهر؛ تضامنًا مع الفلسطينيين الذين يواجهون حملة عسكرية إسرائيلية شرسة في غزة.

ودأب الحوثيون على تنفيذ هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر الماضي.

وأجبرت تلك الهجمات شركات الشحن على تغيير مسار السفن، ولجأت إلى سلك طريق أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا، كما أثارت الهجمات المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية؛ مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.