العالم اليوم - إصابة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بفيروس كورونا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مايو 2024 12:24 مساءً - أصيب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بفيروس كورونا، وقال متحدث باسم المركزي الأميركي، في وقت متأخر الخميس، إن نتائج اختبار باول جاءت إيجابية.

وبحسب إفادة صحفية من المركزي الأميركي فقد "ثبتت إصابة الرئيس جيروم باول بفيروس كوفيد-19 في وقت متأخر من يوم الخميس، ويعاني من الأعراض. وباتباع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإنه يبتعد عن الآخرين ويعمل من المنزل".

وذكرت وكالة بلومبرغ أنه كان من المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في حفل التخرج بكلية الحقوق بجامعة جورج تاون في واشنطن غدا الأحد. وقال "الاحتياطي الفيدرالي" إنه سيلقي هذه التصريحات عبر مقطع فيديو مسجل مسبقاً.

وكان باول الذي يبلغ من العمر 71 عاما، قد ثبتت إصابته بفيروس كوفيد في يناير 2023.

ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع القادم للجنة وضع السياسات النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 11 إلى 12 يونيو، حيث تترقب الأسواق خطوات المركزي المقبلة بشأن أسعار الفائدة.