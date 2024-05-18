العالم اليوم - لأول مرة في تاريخه.. مؤشر داو جونز الأميركي فوق 40 ألف نقطة

انتم الان تتابعون خبر لأول مرة في تاريخه.. مؤشر داو جونز الأميركي فوق 40 ألف نقطة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مايو 2024 12:24 مساءً - تباين أداء الأسهم الأميركية عند الإغلاق، في جلسة يوم الجمعة، مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد موجة صعود استمرت أسابيع دعمتها بيانات عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد تقليص الخسائر وانخفض المؤشر ناسداك، لكن كلا منهما سجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وارتفع المؤشر داو جونز ليسجل خامس مكسب أسبوعي على التوالي.

ووفقا لبيانات السوق، فقد أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا بنسبة 0.12 بالمئة إلى 5303.27 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.07 بالمئة إلى 16685.97 نقطة، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.34 بالمئة إلى 40003.88 نقطة، وهي المرة الأولى التي يتخطى فيها مستوى 40 ألف نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.54 بالمئة، والمؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2.11 بالمئة، والمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.24 بالمئة.

وكانت وول ستريت تلقت الأسبوع الماضي دفعة إيجابية من تقرير التضخم الأميركي لشهر أبريل والذي أظهر تباطؤ ضغوط الأسعار الأساسية في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ستة أشهر، ما عزز الآمال في تمكن الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي. وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى تزايد الثقة في حدوث تخفيضين للفائدة بنهاية 2024.