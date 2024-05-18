العالم اليوم - رسالة من قائد أرسنال لزملائه قبل "لقاء الأمل الأخير"

انتم الان تتابعون خبر رسالة من قائد أرسنال لزملائه قبل "لقاء الأمل الأخير" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مايو 2024 01:21 مساءً - قبل مواجهة ضيفه إيفرتون، الأحد، حث قائد أرسنال مارتن أوديغارد زملاءه على التحلي بالواقعية وعدم التأثر كثيرا بعواطفهم، بينما يسعى الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الأخيرة من الموسم.

وقبل الجولة الأخيرة، يحتل أرسنال الذي يقوده المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر حامل اللقب مانشستر سيتي.

ويتعين على أرسنال الفوز من أجل الحفاظ على فرصته في التتويج، منتظرا تعثر سيتي أمام ضيفه وستهام يونايتد في نفس التوقيت.

وتراجعت آمال أرسنال في الفوز باللقب لأول مرة منذ 20 عاما عندما فاز سيتي 2-صفر على توتنهام هوتسبير الثلاثاء الماضي، ليتقدم فريق المدرب جوسيب غوارديولا للصدارة.

وقال أوديغارد لشبكة "تي إن تي سبورتس": "تحدثنا عن هذا الأمر في اليوم التالي (لصعود سيتي للصدارة). علينا التركيز على أنفسنا. لا يجب التأثر بعواطفنا أكثر من اللازم".

وأضاف: "لا تزال أمامنا مباراة واحدة على أرضنا. هذه هي المباراة الأخيرة في الموسم وهدفنا واضح ومهمتنا واضحة وعلينا الفوز بها. سنرى ما سيحدث. هذا هو ما يشغلنا الآن. لا بد من الفوز بهذه المباراة الأخيرة وتقديم أداء جيد للجمهور في المباراة الأخيرة وسنرى. الأمر خارج عن سيطرتنا. علينا فقط التركيز على مباراتنا".

وأكد النجم النرويجي أن فريقه قدم أداء كبيرا خلال الموسم الحالي، قائلا: "لقد قطعنا خطوات جيدة وأشعر أننا كفريق أفضل كثيرا مقارنة بما كنا عليه في الموسم الماضي".

وأردف أوديغارد: "قدمنا بعض المباريات الجيدة بحق وبعض النتائج الجيدة، وحتى الآن نحن ننافس على اللقب حتى الجولة الأخيرة".

واحتل أرسنال المركز الثاني في الموسم الماضي، بفارق 5 نقاط عن سيتي.

ولم يفز أرسنال بلقب الدوري الممتاز منذ تتويجه تحت قيادة مدربه السابق الفرنسي أرسين فينغر في موسم 2003-2004، الذي لم يعرف الفريق اللندني خلاله طعم الهزيمة.