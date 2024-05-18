العالم اليوم - 15 قتيلا بقصف إسرائيلي على مخيم جباليا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مايو 2024 01:21 مساءً - قتل أكثر من 15 فلسطينيا وجرح 30 آخرون، السبت، إثر قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقصف الجيش الإسرائيلي بوابة أحد مدارس الإيواء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا، واستهدف الفلسطينيين الذي حاولوا العودة لمنازلهم فيه، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، نقل معظمهم إلى مستشفى كمال عدوان الذي استهدف القصف العنيف محيطه أيضا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الوضع الإنساني داخل المخيم الذي يتعرض لقصف متواصل منذ أيام كارثي، وذلك في ظل الحصار المفروض على العائلات فيه وشح مقومات الحياة من طعام ومياه وأدوية، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول للمخيم وانتشال جثامين الضحايا والإصابات ما ينذر بكارثة حقيقة.

كما قتل فلسطينيان إثر استهدافهما برصاص الجيش الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي السياق، كما قتل 3 فلسطينيين وجرح آخرون من جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا لعائلة قديح شرقي خان يونس، وفلسطيني في قصف استهداف مركبة مدنية قرب رفح جنوبي قطاع غزة.