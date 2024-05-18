العالم اليوم - خلال أيام..تقرير يكشف عدد المباني التي دمرتها إسرائيل في رفح

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مايو 2024 01:21 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية، السبت، أن الجيش الإسرائيلي دمر حوالي 1400 مبنى ومنشأة في رفح جنوبي قطاع غزة، منذ 4 مايو الجاري.
واستند الرقم إلى تحليل البيانات بواسطة القمر الاصطناعي "كوبرنيكوس سينتينل 1"، الذي يعمل بالرادار وتديره وكالة الفضاء الأوروبية.
ومنذ أكتوبر من العام الماضي، استنتج الباحثون أن 18176 من أصل 48678 مبنى في رفح تعرضت إلى درجة ما من الضرر، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في رفح، حيث تقول تل أبيب إنها يجب أن تكمل هدفها المتمثل في القضاء على حركة حماس.
ولتحقيق ذلك، تؤكد إسرائيل أنه يتعين أن تسيطر على مدينة رفح، التي لجأ إليها نحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، هربا من القتال في الشمال.
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