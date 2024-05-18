العالم اليوم - ليبيا.. تحقيقات في اختفاء نائب بالبرلمان بعد سرقة منزله

انتم الان تتابعون خبر ليبيا.. تحقيقات في اختفاء نائب بالبرلمان بعد سرقة منزله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مايو 2024 01:21 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية بحكومة شرق ليبيا أن السلطات في المنطقة تحقق في اختفاء عضو في البرلمان، نافية صحة الأنباء المتداولة حول مقتله.

وقال مدير الإعلام بالوزارة في بيان، الجمعة، إن إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب عن بنغازي مفقود بعد تعرض منزله للسرقة.

وأضافت الوزارة أنها اتخذت "خطوات فورية للتحقيق في هذه الحادثة".

وذكر البيان: "تنفي وزارة الداخلية بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول مقتله، وتؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة تماما، وتدعو وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة".

وفي يوليو 2019 خُطفت سهام سرقيوة عضو مجلس النواب وزوجها من منزلهما في بنغازي وما زالا مفقودين.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إطلاق سراحهما.

ويقع في بنغازي، وهي ثاني أكبر مدينة ليبية، مقر مجلس النواب والحكومة المتحالفة مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.