العالم اليوم - رسميا.. فودن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. فودن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مايو 2024 03:32 مساءً - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، فوز فيل فودن (23 عاما) لاعب مانشستر سيتي بلقب أفضل لاعب في الدوري خلال الموسم الحالي، بعد أن قدم أفضل موسم في مسيرته.

وأحرز فودن 17 هدفا وهيأ 8 فرص للتهديف في 34 مباراة شارك فيها خلال الموسم الذي يقترب فيه فريقه من الفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي قبل الجولة الأخيرة من الموسم.

وتعتبر هذه المرة الخامسة على التوالي، التي يحقق فيها لاعب من مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب، حيث سبقه لها إيرلنغ هالاند وكيفن دي بروين (مرتين) وروبن دياز.

يذكر أن الإنجليزي كول بالمر، نجم تشلسي، حقق جائزة أفضل لاعب شاب بالدوري الجمعة.

وسيخوض فودن المباراة الأخيرة في الدوري مع فريقه مانشستر سيتي، الأحد، حيث سيحسم اللقب الرابع على التوالي، في حال الانتصار على وست هام.