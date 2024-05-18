العالم اليوم - "ضربة إسرائيلية" تستهدف سيارة على حدود سوريا مع لبنان

انتم الان تتابعون خبر "ضربة إسرائيلية" تستهدف سيارة على حدود سوريا مع لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مايو 2024 03:32 مساءً - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، إن ضربة جوية يرجح أنها إسرائيلية استهدفت سيارة كانت تقل شخصين في ريف دمشق، قرب حاجز للجيش السوري عند الحدود اللبنانية.

وفي وقت لاحق، قال المرصد إن السيارة كانت تقل قياديا في حزب الله اللبناني وشخصا مرافقا له.

وذكرت مصادر أن الاستهداف الاسرائيلي للسيارة حدث قرب حاجز للفرقة الرابعة السورية على الحدود مع لبنان.

وكثرت الحوادث المشابهة عقب بدء الحرب في قطاع غزة، حيث استهدفت إسرائيل الكثير من المقار والمركبات في سوريا ولبنان.

وغالبا ما تستهدف إسرائيل في هذه الهجمات شخصيات قيادية إيرانية أو تابعة لحزب الله.