العالم اليوم - إشبيلية يقدم "عرضا مدى الحياة" لأسطورة الفريق

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مايو 2024 04:29 مساءً - أكّد إشبيلية السبت أن النادي يرغب بإبقاء أسطورة الفريق وقائده خيسوس نافاس، معه "مدى الحياة".

وأشار رئيس النادي إلى أنه سيقدّم للنجم خيسوس نافاس عقدا لمدى الحياة، بعد حالة من الجدل بين الطرفين.

وأعلن إشبيلية، الخميس، أن نافاس صاحب أكبر عدد من المباريات في تاريخ النادي الأندلسي سيغادر مع نهاية الموسم، قبل أن ينشر اللاعب بيانا على حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الجمعة ينتقد فيه ناديه.

وقال ابن الـ38 عاما: "لم أتلق أي اتصال" من النادي حول تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل.

ونفى نافاس أن يكون قد وافق على أي عرض للعب في مكان آخر وقال إنه يودّ تركيز "جسدي وروحي" للعب مع منتخب بلاده في كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا الشهر المقبل.

وعلّق رئيس النادي: "يبدو أن هناك سوء تفاهم سأتحمّل مسؤوليته، لأنني أعلم أن خيسوس يُعاني كثيرا".

وتابع: "إذا جلست مع خيسوس لدقيقة، سنقلب هذا الموقف رأسا على عقب".

وأردف: "من هنا، أعرض عليه عقدا مدى الحياة حتى يتمكن من اللعب هنا طالما يريد، ويعمل هنا لاحقا في ما يودّ، لأنه يستحق أن يكون في إشبيلية طالما أراد".

وأضاف: "إذا أراد أن يلتزم بقراره، سأحترم ذلك".