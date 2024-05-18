نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تستهدف مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" بصاروخ "SAM 7" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم السبت إنها أطلقت صاروخ أرض جو من طراز "SAM 7" باتجاه مروحية إسرائيلية (أباتشي) شمال مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ونشرت "القسام" مقطع فيديو وثق عملية استهداف المروحية الإسرائيلية.

وكانت "كتائب القسام" قد عرضت في شهر فبراير 2024 مشاهد من استهدافها بالاشتراك مع كتائب "المجاهدين" لطائرات إسرائيلية (مسيرة ومروحية) بصواريخ "سام 7" في أجواء مدينة غزة.

كما أعلنت في ديسمبر 2023 إصابة طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية شرق مخيم البريج في قطاع غزة بصاروخ من طراز "سام – 7".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة التي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 35386 شخصا و79366 إصابة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.