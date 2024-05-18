روسيا تكشف خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،اليوم، عن أن خسائر الجيش الأوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت نحو 1725 جنديا على مختلف المحاور.
وأكدت الوزارة، في تقريرها اليومي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، أن الجيش الروسي تمكن من صد هجمات على محاور: /دونيتسك، وخيرسون،وزابوروجيه/.
وأوضح التقرير أن الدفاعات الجوية الروسية، تمكنت من إسقاط 37 طائرة بدون طيار، بالإضافة إلى 21 قذيفة من راجمات الصواريخ /HIMARS/، بالإضافة إلى تدمير محطة رادار لمنظومة صواريخ مضادة للطائرات، وتدمير زورقين سريعين مسيرين تابعين للقوات الأوكرانية.
يشار إلى أن روسيا بدأت عملية عسكرية خاصة بأوكرانيا في 24 فبراير 2022، ولا يبدو أنها قريبة من وضع أوزارها، وذلك في ظل تأكيد موسكو على استمرار عمليتها الخاصة حتى تحقيق كامل أهدافها.
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