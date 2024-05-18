العالم اليوم - مقتل شخص وإصابة 6 في اشتباكات بغرب ليبيا

انتم الان تتابعون خبر مقتل شخص وإصابة 6 في اشتباكات بغرب ليبيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مايو 2024 09:24 مساءً - ذكرت وسائل إعلام ليبية أن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب 6 آخرون عندما اندلعت اشتباكات عنيفة، السبت، في مدينة الزاوية في غرب ليبيا، وهو ما أدى إلى إطلاق دعوات لوقف إطلاق النار لإنقاذ الأسر المحاصرة في منطقة الاشتباكات.

وقال علي أحنيش، رئيس الهلال الأحمر فرع الزاوية إنه جرى إجلاء 10 عائلات، ودعا إلى "وقف إطلاق النار لإجلاء العائلات العالقة في المناطق التي وقعت فيها الاشتباكات".

وأضاف أن متطوعين من الهلال الأحمر يتلقون اتصالات من عائلات في منطقة الاشتباكات لإجلائهم.

ولا توجد معلومات حتى الآن عن الجهات المشاركة في أعمال العنف أو سبب القتال.

وتقع الزاوية على بعد 40 كيلومترا غربي العاصمة طرابلس وتضم أكبر مصفاة عاملة في ليبيا بطاقة 120 ألف برميل يوميا.

وقال أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس: "كانت الاشتباكات عنيفة في الصباح، وسقط قتيل وستة جرحى".

وأضاف علي أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إلى منطقة الاشتباكات، ولم يتضح ما إذا كان القتيل والمصابون من المدنيين أممن العسكريين.

وتشهد الزاوية اشتباكات مسلحة متكررة أدت في بعض الأحيان إلى إغلاق الطريق الساحلي المؤدي إلى الحدود مع تونس.