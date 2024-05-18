جانتس: أقلية صغيرة سيطرت على قرار إسرائيل وتقود البلاد إلى المجهول

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أحمد جودة - القاهرة - قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم السبت، إن أقلية صغيرة سيطرت على قرار إسرائيل وتقود البلاد إلى المجهول

وطالب مجلس الوزراء بالموافقة على خطة من 6 نقاط للحرب في غزة بحلول 8 يونيو، وهدد بخروج حزبه من الائتلاف الحكومي بحلول ذلك التاريخ، إذا لم يلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوقعات، معتبرًا أن أقلية سيطرت على القرار في اسرائيل وتقودها "نحو الصخور".

وقال في مؤتمر صحافي إن الخطة يجب أن تضم رؤية إسرائيل لحكم غزة، ونظام تجنيد "عادل" في الجيش الإسرائيلي، ودعا إلى إقامة ائتلاف "أوروبي عربي لإدارة غزة بعد الحرب دون حركة حماس أو الرئيس محمود عباس"، على حد تعبيره.