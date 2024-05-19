نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد السعودي يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الظهران اليوم، مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، حسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم بحث الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والتي قارب العمل على الانتهاء منها، وما يتم العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذو مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

كما تم بحث المستجدات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.