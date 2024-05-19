نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- فصائل عراقية تعلن قصفها هدفا حيويًا في إيلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ لها، عن أن فصائل عراقية أعلنت قصفها هدفا حيويا في إيلات.



وهدد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، السبت، بالاستقالة ما لم يصادق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على خطة لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وقال غانتس في خطاب متلفز «يجب على حكومة الحرب صياغة والموافقة بحلول 8 يونيو على خطة عمل تؤدي إلى تحقيق ستة أهداف استراتيجية ذات أهمية وطنية، أو سنضطر إلى الاستقالة من الحكومة».

وأوضح أن الأهداف الستة تشمل الإطاحة بحماس، وضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني، وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

