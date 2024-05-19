نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس يهدد بالاستقالة في حال هذه الحالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هدد وزير الدفاع في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، يوم السبت بالاستقالة ما لم يصادق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على خطة لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

في خطاب متلفز، قال غانتس: "يجب على حكومة الحرب صياغة والموافقة بحلول 8 يونيو على خطة عمل تؤدي إلى تحقيق ستة أهداف استراتيجية ذات أهمية وطنية، وإلا سنضطر إلى الاستقالة من الحكومة".

أوضح غانتس أن الأهداف الستة تشمل:

1. الإطاحة بحماس.

2. ضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني.

3. إعادة الرهائن الإسرائيليين.

4. إقامة إدارة أمريكية، أوروبية، عربية، وفلسطينية تدير الشؤون المدنية في قطاع غزة.

5. وضع الأساس لبديل مستقبلي بعيدًا عن حماس ومحمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية.

6. الحفاظ على السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

كما حثّ غانتس على تطبيع العلاقات مع السعودية "كجزء من تحرك شامل لإنشاء تحالف مع العالم الحر والعالم العربي ضد إيران وحلفائها".