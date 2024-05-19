نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط حضور جماهيري ودبلوماسي.. المركز الثقافي الكوري يحتفل بمرور 10 سنوات على إنشائه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفالًا بالذكرى العاشرة لإنشاء المركز الثقافي الكوري في مصر، ووسط حضور دبلوماسي وجماهيري غفير، شهد المسرح المكشوف بدار الأوبرا أمس انطلاق أسبوع الثقافة الكورية لعام 2024 تحت عنوان K-Movement.

وقال السفير الكوري كيم يونج هيون إن العلاقات الثقافية أسهمت بدرجة كبيرة في الارتقاء بمستوى التفاهم المتبادل وعلاقات الشراكة بين كوريا الجنوبية ومصر وهو ما انعكس بدوره على كافة مجالات التعاون بين البلدين.

وأضاف أن العام الحالي يتواكب مع الذكري العاشرة لإنشاء المركز الثقافي الكوري، بينما يحتفل البلدان العام المقبل بمرور 30 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية، حيث سيتم تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية.

وأكد السفير الكوري أنه رغم حداثة عمر العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر إلا أن علاقات التعاون الثنائي بينهما شهدت طفرة كبيرة على كافة الأصعدة.

ومن جانبها أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بتنظيم الأسبوع الثقافي الكوري، بما يُمثله من فرصة للاستمتاع بالفنون الكورية التقليدية والمعاصرة، والتي تتيح لنا التعرف على رصيد ضخم لحضارة ثرية ومتميزة.

كما رحبت وزيرة الثقافة بالفنانين الكوريين على أرض مصر، مشيدةً بعروضهم المتميزة، مثمنةً جهود المركز الثقافي الكوري ودوره في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، على مدار السنوات السابقة.

وأكد السفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية المصرية للشئون الثقافية، على عمق العلاقات الثنائية الثقافية بين البلدين، وأهمية المساعي الدؤوبة المبذولة إزاء تعزيز العلاقة بين شعبي البلدين من خلال الفنون والثقافة، مثمنًا جهود المؤسسات الثقافية، كالمركز الثقافي الكوري بالقاهرة، ودار الأوبرا المصرية، ودورهما المتواصل والبناء لتعزيز التقارب المنشود بين شعبي البلدين، والتأكيد من خلال الفنون والثقافة على أهمية نشر ثقافة السلام بين شعوب العالم.

وشهد الاحتفالية الفنية السفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية المصرية للشئون الآسيوية وعدد كبير من سفراء الدول الأجنبية وممثلي البعثات الدبلوماسية في مصر، وقدمت فرقة Goblin Party وهي فرقة رقص حديث، وفرقة البي بوي Gamblerz Crew مجموعة من العروض المتنوعة التي تمزج بين الرقصات التقليدية والمعاصرة.

وتتواصل فعاليات الأسبوع الثقافي الكوري حيث من المقرر تنظيم ورش عمل لتلوين الأقنعة الكورية التقليدية، وتختتم الفعاليات في 24 مايو بالجاري بمهرجان الكى بوب.