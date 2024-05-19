العالم اليوم - مصفاة نفط روسية توقف عملياتها بعد هجوم أوكراني

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مايو 2024 11:18 صباحاً - ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، أن مصفاة سلافيانسك للنفط بمنطقة كراسنودار في جنوب روسيا أوقفت عملياتها، الأحد، عقب هجوم أوكراني كبير بالطائرات المسيرة.

وقالت السلطات المحلية في وقت سابق اليوم إن ست طائرات مسيرة تحطمت في موقع المصفاة خلال هجوم شنته أوكرانيا الليلة الماضية. وسلافيانسك مصفاة خاصة تبلغ طاقتها الإنتاجية أربعة ملايين طن من النفط سنويا، أي ما يعادل نحو مليون برميل يوميا.

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