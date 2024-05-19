العالم اليوم - المراعي السعودية تستكمل استحواذها على "إتمام" اللوجستية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مايو 2024 01:25 مساءً - قالت شركة المراعي السعودية، الأحد، إنها استكملت استحواذها على شركة إتمام" اللوجستية بقيمة 182 مليون ريال (48.5 مليون دولار)، بحسب إفصاح للبورصة السعودية.

وتعمل شركة "إتمام" في مجال الخدمات اللوجستية وتوفر خدمات التخزين والتوزيع للمنتجات المجمدة.

وقالت المراعي، التي تأسست عام 1977 إن هذا الاستحواذ سيتيح لها تعزيز قدرتها على خدمة عملائها بمجموعة واسعة من المنتجات المجمدة في المملكة العربية السعودية، والذي سيدعم تسريع تطوير عمليات خدمات التموين من خلال مجموعة أكبر من المنتجات، ودفع النمو في قطاع الدواجن بالشركة. وكذلك سيسهم في التوسع في إنتاج المنتجات المجمدة، والتوسع في فئات أخرى مستقبلاً.

وبحسب االإفصاح فإن عملية الاستحواذ سيتم تمويلها من خلال التدفقات النقدية الداخلية. وستكتمل عملية الاستحواذ بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

وكانت شركة المراعي أعلنت في مارس الماضي أنها تخطط لاستثمار أكثر من 18 مليار ريال (حوالي 4.8 مليار دولار) حتى 2028 بموجب خطة جديدة تهدف إلى تعزيز النمو والتركيز على مجالات تشمل قدرات سلاسل التوريد والأمن الغذائي في المملكة.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي، يمتلك نحو 16 بالمئة في شركة المراعي عبر إحدى الشركات التابعة له.