العالم اليوم - بعد محاولة الاغتيال.. الكشف عن حالة رئيس وزراء سلوفاكيا

انتم الان تتابعون خبر بعد محاولة الاغتيال.. الكشف عن حالة رئيس وزراء سلوفاكيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مايو 2024 01:25 مساءً - أعلن وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كاليناك، الأحد، أن رئيس الحكومة روبرت فيكو الذي تعرّض لمحاولة اغتيال الأربعاء، تجاوز مرحلة الخطر.

وجاء في تصريح لكاليناك الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الحكومة: "لم يعد هناك خطر مباشر يتهدد حياة فيكو، لكن حالة الأخير لا تزال خطيرة وتتطلب رعاية مشددة".

وتعرض فيتو (59 عاما) للهجوم أثناء استقبال أنصاره عقب اجتماع للحكومة، الأربعاء، في بلدة هاندلوفا التي كانت تشتهر بتعدين الفحم في الماضي.

وطلب ممثلو الادعاء من الشرطة عدم تحديد هوية المشتبه به علنا أو الكشف عن تفاصيل أخرى حول القضية، لكن تقارير إعلامية غير مؤكدة ذكرت أنه متقاعد يبلغ من العمر 71 عاما يُعرف بأنه شاعر هاوٍ وربما عمل ذات يوم كحارس أمن في مركز تجاري في جنوب غرب البلاد.

لطالما كان فيتو شخصية مثيرة للانقسام في سلوفاكيا وخارجها.

وأدت عودته إلى السلطة في العام الماضي ببرنامج مؤيد لروسيا ومعاد للولايات المتحدة إلى إثارة المخاوف بين زملائه في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من أنه قد يتخلى عن المسار الموالي للغرب الذي تسلكه بلاده، وخاصة فيما يتعلق بأوكرانيا.