العالم اليوم - خلال زيارة سوليفان للمنطقة.. إسرائيل تقصف أنحاء قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر خلال زيارة سوليفان للمنطقة.. إسرائيل تقصف أنحاء قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مايو 2024 01:25 مساءً - قال سكان إن طائرات ودبابات إسرائيلية قصفت مناطق في أنحاء قطاع غزة ليل السبت، فيما يزور مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان المنطقة وسط دعوات أميريية لجعل الحملة العسكرية أكثر تركيزا على الأهداف.

وقال البيت الأبيض إن سوليفان من المقرر أن يجري محادثات مع الإسرائيليين، الأحد، ويؤكد ضرورة ملاحقة مسلحي حركة حماس بطريقة محددة الأهداف وليس من خلال هجوم واسع النطاق على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وتتوغل إسرائيل في المدينة التي تقول إنها المعقل الأخير لمقاتلي حماس.

وفر مئات الآلاف من الفلسطينيين من رفح التي كانت واحدة من الأماكن القليلة المتبقية أمامهم ليلوذوا بها.

وقال سكان إن قوات إسرائيلية توغلت أيضا في الأزقة الضيقة في جباليا بشمال غزة، عائدة إلى منطقة قالت إنها أخرجت مقاتلي الحركة منها في وقت سابق من الصراع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العمليات في جباليا، أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في غزة، دقيقة وتهدف إلى منع حماس من إعادة إحكام قبضتها هناك.

وذكرت إسرائيل، الأحد، إن جنديين آخرين قتلا في معركة بجنوب القطاع.

وقال مسؤولو الصحة في غزة وحركة حماس إن 31 فلسطينيا على الأقل قتلوا الأحد، معظمهم في غارة على منزل في النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني في غزة في بيان أن فرق الإنقاذ انتشلت حتى الآن جثث 150 فلسطينيا قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية، في حين أظهر إحصاء للدفاع المدني أن القصف الجوي والبري الإسرائيلي دمر 300 منزل.