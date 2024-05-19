العالم اليوم - سموتريتش يدعو لـ"إنذار نهائي" في لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مايو 2024 02:22 مساءً - قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسائيل سموتريتش، الأحد، إنه يجب توجيه إنذار نهائي لحزب الله والدخول برا إلى جنوب لبنان إذا لم يستجب.

وعرف سموتريتش منذ بداية الحرب في غزة بمواقفه المتطرفة للغاية حيال طريقة إدارة الصراع.

ومنذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، قتل 413 شخصا على الأقلّ في لبنان، بينهم 263 مقاتلاً من حزب الله و79 مدنياً، وفق حصيلة أعدّتها "فرانس برس" استناداً إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وأحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 14 عسكرياً وعشرة مدنيين.

ودفع التصعيد عشرات آلاف السكان على جانبي الحدود إلى النزوح.