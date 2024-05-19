العالم اليوم - سيناريو اليوم الأخير.. هكذا يستطيع أرسنال خطف لقب الدوري

انتم الان تتابعون خبر سيناريو اليوم الأخير.. هكذا يستطيع أرسنال خطف لقب الدوري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مايو 2024 02:22 مساءً - يعد اليوم الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز بإثارة كبيرة، حيث لا تزال هوية البطل مجهولة تتأرجح بين مانشستر سيتي وأرسنال.

ورغم أن الكفة ترجح تحقيق مانشستر سيتي لقبه الرابع على التوالي، في إنجاز إنجليزي غير مسبوق، فإن الملاحق أرسنال يتمسك بالأمل، حتى وإن كان ضئيلا.

ويواجه مانشستر سيتي ضيفه وستهام يونايتد وفي رصيده 88 نقطة، بينما يواجه أرسنال ضيفه إيفرتون وبرصيده 86 نقطة.

فما هو سيناريو "الصدمة".. تحقيق أرسنال للقب على حساب مانشستر سيتي؟

انتصار أرسنال على إيفرتون، وتعادل مانشستر سيتي ووستهام.

انتصار أرسنال على إيفرتون، وهزيمة مانشستر سيتي من وستهام.

أما مانشستر سيتي، فسيحقق اللقب العاشر في تاريخه، والسادس في حقبة المدرب جوسيب غوارديولا في حال:

انتصار مانشستر سيتي بأي نتيجة على وستهام.

تعادل أو هزيمة أرسنال أمام إيفرتون بأي نتيجة، من دون النظر لنتيجة مانشستر سيتي.

وستنطلق مباريات الجولة الأخيرة الأحد، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.