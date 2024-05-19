العالم اليوم - الكويت تشتري 500 ميغاوات من الكهرباء من خلال الشبكة الخليجية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مايو 2024 02:22 مساءً - قال هيثم العلي وكيل وزارة الكهرباء الكويتية بالتكليف إن الكويت تعاقدت على شراء 500 ميغاوات من الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف العلي أن التعاقد يتضمن شراء 300 ميغاوات من سلطنة عمان و200 ميغاوات من قطر. وقال العلي للصحفيين "التعاقد مع هيئة الربط الخليجي بشكل مباشر، وهم يتعاملون مع عمان وقطر بالتنسيق مع الكويت". هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي هي المسؤولة عن إدارة نظام نقل يربط بين شبكات الطاقة لجميع دول المجلس الست.

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