الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية، 18 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أطفال وصحفي.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات "رام الله" و"طولكرم" و"بيت لحم" و"نابلس" و"القدس".

إلى جانب ذلك، يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات، ترافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل الفلسطينيين، وعمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم.

ونوه البيان بارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 8775 حالة، لافتا إلى أنها شملت من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.