نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علييف يرفض تدخل الدول غير الإقليمية في شؤون جنوب القوقاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن تدخل الدول غير الإقليمية في شؤون جمهوريات جنوب القوقاز أمر غير مقبول بتاتا.

وأضاف علييف في كلمة ألقاها خلال حفل تشغيل مجمع خودافرين للطاقة الكهرومائية وافتتاح مجمع جيز جالاسي للطاقة الكهرومائية على نهر أراز وحضره الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: "تنمية المنطقة يجب أن تتحقق بإرادة الشعوب التي تعيش في المنطقة، ولا يجوز بتاتا تدخل الدول غير الإقليمية في شؤوننا، هذا أمر غير مقبول. إذا كان هناك من يريد – من زعماء الدول الواقعة على بعد آلاف الكيلومترات من هنا - تحقيق بعض النتائج في هذه المنطقة، فليتحدث إلينا. إن التدخل غير المناسب وغير الضروري لم ولن يجلب أي فائدة حتى الآن.

وقال علييف: "تجري حاليا عملية تحديد الحدود بين أرمينيا وأذربيجان. ونرى النتائج الإيجابية الأولى لهذه العملية. وهذه العملية تعطي الأمل في إبرام اتفاق سلام. أعتقد أنه لا يجوز لأرمينيا لا ينبغي اتخاذ خطوة خاطئة. يجب حل القضايا الإقليمية بمشاركة وإرادة مباشرة من دول المنطقة. بقيت أرمينيا لسنوات عديدة تأمل في رعاية ودعم البلدان البعيدة عن المنطقة لكن النتيجة لم تكن سارة للغاية بالنسبة لها. دول المنطقة - دول قوية وتنتهج سياسات مستقلة ولم ولن تؤثر أي قوى خارجية على إرادة هذه الدول. آمل أن تساهم أرمينيا، بانتهاج السياسة الصحيحة، في التعاون الإقليمي ولا تضر به".