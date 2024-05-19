نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير تكشف آخر تطورات حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشارت بعض التقارير إلى أن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية

أفادت تقارير إعلامية إيرانية اليوم الأحد بأن مروحية كان على متنها الرئيس رئيسي نفذت "هبوطا صعبا" في محافظة أذربيجان الشرقية.

وكانت هذه القافلة تضم 3 مروحيات، ووصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين، بسلام إلى وجهتهما.

وتشير المعلومات إلى أن إمام جمعة تبريز آية الله هاشم ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي وعدد من المسؤولين الأخرين كانوا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني

وقالت وكالة "مهر" تعليقا على "ما تداول من شائعات في الإنترنت حول سقوط إحدى المروحيات الثلاث من الموكب الرئاسي"، فإنه " قبل دقائق قليلة هبطت المروحية التي تقل الرئيس على الأرض بسبب الطقس الضبابي في المنطقة الشمالية من أذربيجان الشرقية، والآن يتجه موكب الرئيس إلى تبريز برا".

فيما أفادت وكالة "إرنا" بإرسال 16 فريق إنقاذ إلى المنطقة، ولكن بسبب عدم توفر الطرق والظروف الجوية غير المواتية، وخاصة الضباب الكثيف، من المتوقع أن تتأخر عملية البحث والإنقاذ.