العالم اليوم - قطر تحقق 549 مليون دولار فائضا في موازنة الربع الأول

انتم الان تتابعون خبر قطر تحقق 549 مليون دولار فائضا في موازنة الربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مايو 2024 06:24 مساءً - قالت وزارة المالية القطرية، الأحد، إن الموازنة العامة في قطر، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، سجلت في الربع الأول من عام 2024 فائضا قدره 2.0 مليار ريال قطري (548.9 مليون دولار).

وأضاف الوزارة أنه "سوف يتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي".

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات في الربع الأول بلغ نحو 53.4 مليار ريال قطري، بانخفاض بنسبة 22.1 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام السابق.

وبحسب البيانات فإن الإيرادات النفطية في الربع الأول بلغت نحو 47.3 مليار ريال، وغير النفطية حوالي 6.1 مليار ريال.

وبالنسبة للمصروفات، فقد بلغت قيمتها نحو 51.4 مليار ريال قطري، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام السابق.