نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إرنا الإيرانية تكشف عن من كان برفقة رئيسي لحظة سقوط مروحيته؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وحاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية الإيرانية مالك رحمتي، ومسؤولين آخرين، كانوا برفقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عند تعرض طائرة مروحية لحادث.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بإرسال سرب من الطائرات المسيرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع طائرة الرئيس الإيراني.

من جانبه، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني هبوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني اضطراريا، من دون مزيد من التفاصيل.

ووصف التلفزيون الرسمي منطقة الحادث بأنها قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد نحو 600 كيلومتر (375 ميلًا) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.