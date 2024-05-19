نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرق البحث تنجح في تحديد موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني.. تفاصيل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير إعلامية، مساء الأحد، بنجاح فريق البحث والإنقاذ في تم تحديد مكان حادثة مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وذكرت مصادر إعلامية أن المروحية تتواجد بالقرب من قرية أوزي في غابات أرسباران، بمقاطعة ورزقان، إحدى مقاطعات محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.



وكانت وكالة أنباء "إرنا" كشفت أن فريق البحث والإنقاذ قد وصل منذ بضع الوقت إلى موقع الحادث.

وتابعت أن "ظروف الطقس الصعبة والضباب تعقد جهود الإنقاذ".

كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إرسال سرب من الطائرات المسيرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع طائرة الرئيس الإيراني.