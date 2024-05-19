نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة إيرانية شهيرة تحذف خبر حول سلامة "رئيسي".. ما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذفت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية الرسمية، خبرًا نشرته أكدت فيه سلامة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي رغم تحطم المروحية التي كانت تقله.

وسارعت الوكالة إلى سحب الخبر المقتضب من موقعها الرسمي، نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن "رئيس الجمهورية بصحة وسلامة جيدة".

وكتبت الوكالة الإيرانية الخبر على أنه "عاجل" وقامت بنشره في قناتها عبر تليغرام إلا إنه بعد ثوانٍ قليلة قامت بسحبه من كافة منصاتها.

وفي سياق متصل، تضاربت الأنباء في وسائل الإعلام الإيرانية بشأن عائدية المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مدينة تبريز شمال غرب إيران عند عودته من افتتاح سد مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف على الحدود المشتركة بين البلدين.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إنّ "الطائرة المروحية التي تقل الرئيس تابعة للهلال الأحمر الإيراني"، فيما قالت وكالة أنباء "إيلنا" إنّ "المروحية تابعة للجيش الإيراني".

كما زعم موقع صحيفة "كيهان" التابعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أن "حالة الرئيس إبراهيم رئيسي جيدة ومستقرة".

وفي سياق آخر، أعلن التلفزيون الإيراني عن اختتام اجتماع الحكومة الذي ترأسه النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، مشيرًا إلى "تشكيل خلية الأزمة في مكتب الرئاسة الإيرانية".

وتداولت وسائل إعلام إيرانية منشورًا نشره أحد المرافقين للرئيس الإيراني قبل ساعة من إقلاع المروحية وقد نشر ذلك في حالته عبر الواتساب وتظهر أن المنطقة ضبابية.