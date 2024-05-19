نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. لحظات من عملية البحث عن طائرة الرئيس الإيراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي المشاهد الأولية من عملية البحث عن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ويظهر الفيديو سوء الأحوال الجوية.

وكانت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أفادت، الأحد، بوقوع خلل أصاب مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان من طهران إلى مدينة تبريز مركز، محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، ما أدى إلى سقوطها.