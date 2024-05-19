العالم اليوم - العراق يعرض على إيران المساعدة في البحث عن طائرة رئيسي

انتم الان تتابعون خبر العراق يعرض على إيران المساعدة في البحث عن طائرة رئيسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مايو 2024 08:18 مساءً - قالت الحكومة العراقية في بيان، الأحد، إن أوامر صدرت لوزارة الداخلية والهلال الأحمر والهيئات المعنية الأخرى بتقديم المساعدة لإيران المجاورة والمساعدة في البحث عن طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في منطقة جبلية.

وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان إن الأوامر صدرت "لجميع الجهات المختصة لعرض الإمكانات المتوفرة على إيران للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي فُقدت في شمال إيران". ماذا حدث؟ أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية نقلا عن تقارير إخبارية، الأحد، أن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث.

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني هبوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني اضطراريا دون مزيد من التفاصيل. كان رئيسي مسافرا إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

وصف التلفزيون الرسمي منطقة الحادث بأنها قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كيلومتر (375 ميلاً) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إرسال سرب من الطائرات المسيرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع طائرة الرئيس الإيراني.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر العراق يعرض على إيران المساعدة في البحث عن طائرة رئيسي .. في رعاية الله وحفظة