نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال البحث عن طائرة رئيسي.. فقدان 3 من كوادر الهلال الأحمر الإيراني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر الإيراني، مساء الأحد، عن فقدان ثلاثة من كوادره خلال البحث في محيط الموقع المحتمل لسقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وقال الهلال الأحمر الإيراني: "فقدنا ثلاثة خبراء من فرق الإنقاذ خلال البحث في موقع مروحية الرئيس الإيراني".

بدوره، قال التلفزيون الإيراني، إن "عمليات الإنقاذ صعبة والأمطار جعلت الطرق المؤدية للمكان المحتمل للحادث موحلة وغير سالكة".

وتابع: "لا يمكن الذهاب إلى المكان المحتمل للحادث بالسيارة".

وفي السياق ذاته، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر لمحافظة أذربيجان الشرقية حميد منجم، إن "فرق البحث على بعد نصف ساعة من منطقة وقوع الحادثة".

وأضاف أن "فرقا من القوات المسلحة حضرت للمساعدة وتوجد ثلاث وحدات للطيران المسير في المنطقة، لكن العمليات غير ممكنة بسبب الظروف الجوية.