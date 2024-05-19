نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أذربيجان يتحدث عن طائرة رئيسي.. وهذا ما قاله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب رئيس أذربيجان إلهام علييف عن قلقه البالغ بسبب سقوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اضطراريا.

وأضاف علييف الذي التقى نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على الحدود بين البلدين لافتتاح سد مشترك في وقت سابق: "اليوم الأحد، وبعد لقاء ودي مع الرئيس الإيراني، أثار خبر الهبوط الاضطراري للمروحية التي تقل الوفد الإيراني الرفيع قلقًا بالغا".

وأضاف: "صلواتنا إلى الله تعالى بهدف سلامة الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له"، مبينًا: "إن جمهورية أذربيجان، باعتبارها دولة جارة وصديقة وشقيقة، مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم".

وتحطمت مروحية الرئيس الإيراني وكان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وحاكم محافظة أذربيجان الشرقية على متن هذه المروحية.