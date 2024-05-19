إخلاء 7 قرى إثر ثوران بركان في أندونيسيا

إخلاء 7 قرى إثر ثوران بركان في أندونيسياأعلنت السلطات الأندونيسية اليوم الأحد إخلاء سبع قرى في جزيرة هالماهيرا النائية إثر ثوران بركان إيبو في المنطقة المذكورة.

وقالت الهيئة الوطنية الأندونيسية لإدارة الكوارث في بيان: إن بركان إيبو ثار مساء أمس على نحو هائل، وأطلق سحابة من الرماد إلى السماء بارتفاع أربعة كيلومترات مع ظهور خطوط من البرق الأرجواني حول فوهة البركان ما دفع السلطات إلى إجلاء السكان من سبع قرى مجاورة.

وأوضح البيان أنه تم إرسال فريق مشترك من الشرطة والجيش ومسؤولي البحث والإنقاذ إلى المنطقة لإجلاء السكان من القرى المحيطة.

وكانت وكالة علوم البراكين في أندونيسيا رفعت مستوى التحذير من البركان إلى أعلى مستوى الخميس الماضي، بعد أن ثار عدة مرات في وقت سابق من هذا الشهر.

وتقع أندونيسيا وهي أرخبيل شاسع في جنوب شرق آسيا على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط بركاني وزلزالي كبير.