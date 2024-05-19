العالم اليوم - في مباراة الوداع.. ليفربول ينتصر من أجل كلوب

انتم الان تتابعون خبر في مباراة الوداع.. ليفربول ينتصر من أجل كلوب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مايو 2024 09:24 مساءً - منح ليفربول مدربه ذا الشعبية يورغن كلوب وداعا مظفرا بتغلبه 2-صفر على عشرة لاعبين من ولفرهامبتون على ملعب أنفيلد، في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

وهز أليكسيس ماك أليستر وغاريل كوانساه الشباك ليمنحا ليفربول، ثالث الترتيب، فوزا لن يؤثر على موقع الفريق في جدول الترتيب، لكنه يسطر خطر نهاية حقبة المدرب البالغ عمره 56 عاما مع الفريق والتي استمرت لما يقرب من 9 سنوات.

وبعدما بدا أن الفريق في طريقه لمنح مدربه الألماني وداعا أسطوريا، حقق ليفربول سلسلة من النتائج السلبية ليبتعد عن صراع اللقب وينهي الموسم في المركز الثالث برصيد 82 نقطة، بفارق 9 نقاط خلف مانشستر سيتي البطل.

ولعب ولفرهامبتون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 28 عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لنيلسون سيميدو إثر تدخله على ماك أليستر.

وبعدها بست دقائق، أحرز اللاعب الأرجنتيني الهدف الأول بضربة رأس مستغلا عرضية هارفي إليوت لترتسم ابتسامة واسعة على محيا المدرب الألماني.

وضاعف كوانساه تقدم الفريق في الدقيقة 40 عندما حول تسديدة النجم محمد صلاح إلى داخل الشباك.