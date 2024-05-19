عاجل - فرق الإنقاذ تعثر على حطام طائرة الرئيس الإيراني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر إعلامية إيرانية العثور على مروحية الرئيس الإيراني، وأضافت أن فرق البحث والإنقاذ عثرت على مروحية إبراهيم رئيسي.

العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني

وأضافت أن فرق البحث والإنقاذ عثرت على مروحية إبراهيم رئيسي. ولم توضح تفاصيل مكان العثور عليها، أو ما إذا تم العثور على أي ناجين.

أكدت مصادر مطلعة وصول أول فريق إنقاذ إلى موقع حادث طائرة الرئيس الإيراني، وفقا لـ”العربية”.

فيما قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي: “لا نمتلك أي معلومات عن حالة الرئيس الإيراني حتى الآن”.



وقالت وكالة فارس: ندعو الإيرانيين “للصلاة” من أجل الرئيس الإيراني بعد حادث الطائرة.

هبوط صعب لطائرة رئيسي



وأضاف وزير داخلية إيران، أن طائرة رئيسي عانت من هبوط صعب قبل أن ينقطع الاتصال بسبب الطقس، مضيفا “لم نتمكن من التواصل مع فريق الرئيس بعد الحادث”.

فيما قالت وكالة إسنا إن معلومات أفادت بسقوط طائرة الرئيس الإيراني في غابات ورزغان في مقاطعة أذربيجان.

