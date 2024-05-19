نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - التلفزيون الرسمي الإيراني: فرق الإنقاذ تعثر على إحداثيات طائرة إبراهيم رئيسي.. ولازال البحث جاريًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال التلفزيون الرسمي الإيراني، أنَّ فرق الإنقاذ عثرت على إحداثيات تخص طائرة الريس الإيراني المفقود إبراهيم رئيسي.

فيما قال الهلال الأحمر الإيراني: فرقنا وصلت إلى ثلاثة إحداثيات مفترضة لموقع المروحية لكن لم يتم العثور على شيء.

ونفى الهلال الأحمر الإيراني، ا العثور على مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، لكن البحث لازال جاريًا.

وقال مسؤولون: "استخدمنا طائرة مسيّرة وإجراءات جوية، حول منطقة فقد طائرة الرئيس الإيراني، ونظرًا لسوء الأحوال الجوية، فإن البحث الجوي غير ممكن، وهي منطقة جبلية وعرة".

غابات ومقاطعات جبلية نطاق بحث فقد طائرة الرئيس الإيراني

توجد بها غابة ديزمارأرسباران، وهي الموقع الدقيق لحادث المروحية، وتقع في المنطقة العامة بين ورزغان وجولفا، بمحافظة أذربيجان الشرقية.

"ديزمار" اسم منطقة جبلية وغابات تقع في منطقة محمية مقاطعات خودافارين وورزغان وجولفا، شمال محافظة أذربيجان الشرقية.

تم إدراجها كمنطقة محمية في عام 2013، وترتبط بمحميات كياماكي في الغرب وأرسباران في الشرق.

محافظة أذربيجان الشرقية التي تشمل ديزمار، توجد بها أيضا مدينة بارزغان، تقع على بعد 40 كم غرب أهار و78 كم شمالي تبريز، بينما تقع مدينة ورزغان في منطقة جبلية، وتحيط بها جبال آق داغ ومسك عنبر وكمتال وجوشون وجالي داغ وإيري داغ وكياماكي وخروانة وبيرسكا.

تضم هذه المنطقة مجمع نحاس سونغون الذي يُعد القطب النحاسي الثاني للبلاد، ويقع في منطقة جبلية، يبلغ متوسط ارتفاعها 2000 متر فوق سطح البحر، وتشتهر بشتاء بارد ومتجمّد وصيف معتدل، مع ضبابية معظم أيام السنة، حسب موقع "انتخاب" الإيراني.

