نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي ثالث اليوم في معارك قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد في بيان رسمي مقتل جندي ثالث في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ينتمي إلى لواء المظليين.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي فإن الجندي القتيل برتبة رائد، وأصيب الساعة 15:5 في معارك شمال قطاع غزة وهو من قوات المظليين.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد مقتل جنديين في معارك في قطاع غزة، إلى جانب وقوع عدد من الإصابات الخطيرة في صفوف الجنود.

ووفقا للبيان فقد سقط الرقيب نحمان مئير حاييم فاكنين والرقيب نوعام باتان والرائدغال شبات لترتفع حصيلة قتيلى العملية البرية إلى 278.

وفي الحادث الذي سقط فيه الرقيبان مئير حاييم فاكنين وباتان، أصيب ضابط قتالي ومقاتلان آخران من دورية جفعاتي بجروح خطيرة.

وتم الكشف أيضا عن إصابة جندي احتياط من كتيبة الجسر 5832، هندسة القيادة الشمالية، بجروح خطيرة في معركة جرت جنوب قطاع غزة.