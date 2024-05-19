العالم اليوم - إسرائيل تنفي تورطها في حادث مروحية رئيس إيران

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تنفي تورطها في حادث مروحية رئيس إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مايو 2024 10:21 مساءً - أفادت القناة "13" الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين، مساء الأحد، بأنه لا علاقة لتل أبيب في الحادث الذي تعرضت له مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأفادت القناة العبرية نقلا عن المسؤولين: "أما بالنسبة لإسرائيل فالرسالة التي ترسلها إلى دول العالم هي أن تل أبيب ليس لها علاقة بالحادث".

ماذا حدث؟

من كان على متن المروحية؟