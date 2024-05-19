العالم اليوم - إسرائيل تنفي تورطها في حادث مروحية رئيس إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مايو 2024 10:21 مساءً - أفادت القناة "13" الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين، مساء الأحد، بأنه لا علاقة لتل أبيب في الحادث الذي تعرضت له مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وأفادت القناة العبرية نقلا عن المسؤولين: "أما بالنسبة لإسرائيل فالرسالة التي ترسلها إلى دول العالم هي أن تل أبيب ليس لها علاقة بالحادث".
ماذا حدث؟
من كان على متن المروحية؟
- ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.
- أشارت إلى أن مروحية الرئيس الإيراني اضطرت للهبوط لرداءة الأحوال الجوية، مبينة أن "الظروف الجوية السيئة تعيق وصول فرق الإغاثة إلى مروحية رئيسي".
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر إسرائيل تنفي تورطها في حادث مروحية رئيس إيران .. في رعاية الله وحفظة