العالم اليوم - مقتل جنديين إسرائيليين خلال معركة جنوبي قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مايو 2024 10:21 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن جنديين قتلا خلال معركة في الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

ويركز الجيش الإسرائيلي هجومه حاليا على جنوب غزة، حيث يقول إن الكتائب المتبقية من حركة حماس متحصنة في هذه المنطقة.

وقال الجيش إن جنديا ثالثا توفي اليوم متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في شمال غزة يوم 15 مايو.