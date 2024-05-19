العالم اليوم - الزمالك المصري بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مايو 2024 10:21 مساءً - توج الزمالك المصري، الأحد، بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية" بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي 1-0، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.