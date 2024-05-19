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العالم اليوم - الزمالك المصري بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مايو 2024 10:21 مساءً - توج الزمالك المصري، الأحد، بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية" بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي 1-0، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وأحرز لاعب الزمالك أحمد حمدي هدف الزمالك في الشوط الأول.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نهضة بركان 2-1 على أرضية ملعب بركان البلدي بالمغرب.

وجاء تتويج الزمالك بمجموع المباراتين 2-2 بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الزمالك المصري بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي .. في رعاية الله وحفظة

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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