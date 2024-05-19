عاجل: حادث مروحية يهز إيران.. الرئيس رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان في خطر

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أحمد جودة - القاهرة - حادث مروحية يهز إيران.. الرئيس رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان في خطر

حادث مروحية يهز إيران.. الرئيس رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان في خطر.. تعرضت طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان لحادث خطير أثناء تحليقها فوق منطقة جبلية ملبدة بالضباب في شمال غرب إيران. الحادث، الذي وقع في "غابة ديزمار" بمحافظة أذربيجان الشرقية، أثار قلقًا عميقًا بشأن سلامة الرئيس ومرافقيه.

الطائرة، التي كانت جزءًا من موكب مكون من ثلاث طائرات، اضطرت للهبوط الاضطراري وسط ظروف جوية صعبة، مما أعاق وصول فرق الإنقاذ وأثار تساؤلات حول مصير الركاب. وفقًا لمصادر رسمية، فإن المعلومات الواردة من موقع التحطم "مقلقة للغاية"، ولا تزال جهود الإنقاذ مستمرة على الرغم من العقبات الطبيعية.

الرئيس رئيسي، الذي تولى منصبه في يونيو 2021، كان في زيارة رسمية لافتتاح سد على نهر أراس بالتعاون مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. هذه الزيارة تأتي في ظل توترات دبلوماسية بين إيران وأذربيجان، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى الحادث الجاري.

ردود الفعل الدولية

المجتمع الدولي يتابع الوضع عن كثب، حيث أعربت دول مثل السعودية وتركيا عن قلقها وعرضت المساعدة. حتى الولايات المتحدة، التي لها علاقات متوترة مع إيران، تتابع التقارير "عن كثب"، مما يشير إلى الأهمية الجيوسياسية للحادث.

في هذه الأوقات العصيبة، تتجه الأنظار إلى إيران، حيث يأمل الشعب والمجتمع الدولي في سلامة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان وجميع المتأثرين بالحادث.