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أحمد جودة - القاهرة - عاجل: الاتحاد الأوروبي يساعد في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني

عاجل: الاتحاد الأوروبي يساعد في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني.. تعرضت مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان لحادث أثناء تحليقها في ظروف جوية صعبة بمنطقة جبلية غرب إيران. وقد أثار هذا الحادث موجة من القلق على المستوى الدولي، وأدى إلى تفعيل الاتحاد الأوروبي لخدماته الخاصة بالخرائط لمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

تفاصيل الحادث



وفقًا للتقارير، فإن المروحية التي كانت تقل الرئيس رئيسي قد هبطت اضطراريًا في محافظة أذربيجان الشرقية، وذلك بعد تعرضها لحادث لم تُعرف تفاصيله بعد. وقد أكدت السلطات الإيرانية أن الظروف الجوية الصعبة، بما في ذلك الضباب الكثيف، قد عرقلت وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.

الاستجابة الأوروبية



و في استجابة سريعة لطلب المساعدة الإيراني، أعلن المفوض الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات، يانيز لينارسيتش، عن تفعيل خدمة خرائط الاستجابة السريعة (كوبرنيكوس إي إم إس) التابعة للاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الخدمة إلى توفير دعم لوجستي ومعلوماتي دقيق لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ.

التضارب في التقارير



و على الرغم من الإعلان الرسمي عن نفي العثور على المروحية من قبل الهلال الأحمر الإيراني، إلا أن هناك تقارير متضاربة تشير إلى أن فرق البحث قد عثرت على حطام الطائرة. وقد أضافت التقارير أن قوات الجيش والحرس الثوري والشرطة موجودة في موقع الحادث، مما يشير إلى جهود مكثفة للعثور على الرئيس ومرافقيه.



وتبقى الأنظار متجهة نحو إيران في انتظار المزيد من التطورات حول هذا الحادث المؤسف. ومع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، يحدو الأمل العالمي بأن يتم العثور على الرئيس رئيسي ووزير خارجيته سالمين، وأن تُكشف ملابسات الحادث بشكل كامل في القريب العاجل.