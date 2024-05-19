نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير تركيا: نأمل تنظيم مباريات ودية بين البلدين على مستوى المنتخبات والأندية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أقيمت فعالية في مقر إقامة سفير تركيا بالقاهرة بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك الموافق الـ 19 مايو.
وقال سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن اثناء كلمته في افتتاح الفعالية إن مصطفى كمال أتاتورك أهدى هذا العيد للشباب الأتراك.
كما أشار السفير شن إلى أن الشباب يمثل الأمل والمستقبل وأن الرياضة تقوي الصداقة قائلا "نريد تنظيم مباريات صداقة وأخوة بين تركيا ومصر على مستوى المنتخبات والأندية الوطنية".
وأشار السفير شن إلى أنه زار 50 رياضيًا تركيًا يشاركون في مسابقات ألعاب القوى المقامة حاليًا في ألإسماعيلية وقال إن مصر دولة تتمتع بمستقبل مشرق بسكانها الحيوي، كما أن لديها شبابًا موهوبًا في الرياضة.
وأفاد السفير شن أن الرياضي المصري "آدم أصيل" اصبح بطل العالم في الجمباز تحت العلم التركي قائلا "إنه فخرنا المشترك".
واختتم السفير شن كلمته موضحا إن يوم الشباب والرياضة هو أيضًا يوم إحياء ذكرى أتاتورك وقال: "إننا نحيي ذكرى أتاتورك كما نتذكر بالرحمة والشكر والتقدير شهدائنا الشباب الذين ضحوا بحياتهم من أجل تركيا وهم في الخامسة عشر من العمر."