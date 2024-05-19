نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير تركيا: نأمل تنظيم مباريات ودية بين البلدين على مستوى المنتخبات ‏والأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت فعالية في مقر إقامة سفير تركيا بالقاهرة بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك ‏الموافق الـ 19 مايو‎. ‎

وقال سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن اثناء كلمته في افتتاح الفعالية إن مصطفى كمال ‏أتاتورك أهدى هذا العيد للشباب الأتراك.

كما أشار السفير شن إلى أن الشباب يمثل الأمل والمستقبل وأن ‏الرياضة تقوي الصداقة قائلا "نريد تنظيم مباريات صداقة وأخوة بين تركيا ومصر على مستوى ‏المنتخبات والأندية الوطنية‎".

وأشار السفير شن إلى أنه زار 50 رياضيًا تركيًا يشاركون في مسابقات ألعاب القوى المقامة حاليًا في ‏ألإسماعيلية وقال إن مصر دولة تتمتع بمستقبل مشرق بسكانها الحيوي، كما أن لديها شبابًا موهوبًا في ‏الرياضة.

وأفاد السفير شن أن الرياضي المصري "آدم أصيل" اصبح بطل العالم في الجمباز تحت العلم ‏التركي قائلا "إنه فخرنا المشترك‎".

واختتم السفير شن كلمته موضحا إن يوم الشباب والرياضة هو أيضًا يوم إحياء ذكرى أتاتورك وقال: "إننا ‏نحيي ذكرى أتاتورك كما نتذكر بالرحمة والشكر والتقدير شهدائنا الشباب الذين ضحوا بحياتهم من أجل ‏تركيا وهم في الخامسة عشر من العمر‎." ‎